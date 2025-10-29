Giovedì 30 ottobre, il consiglio comunale di Russi è chiamato ad esprimere il proprio voto, fra i vari punti all’ordine del giorno, anche alla cittadinanza onoraria da conferire a Francesca Albanese, giurista, esperta di diritto internazionale, specializzata in diritti umani e Medio Oriente, dal 2022 è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Sarà l’assessore Gianluca Zannoni a spiegare i motivi di questa scelta, contro la quale però si è già schierata Forza Italia, con il capogruppo Angelo Cellini e con il segretario provinciale Fabrizio Dore, i quali, per l’assemblea di giovedì, “non escludono gesti eclatanti”:

“La scelta della sinistra che governa il Comune di Russi di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese nella seduta del consiglio comunale di giovedì 30 è inaccettabile e ignominiosa. Si tratta di una decisione di una gravità inaudita perché usare un titolo onorifico che in quanto tale dovrebbe rappresentare l’intera collettività russiana per dare un pulpito a un’ideologia politica specifica, ovvero quella antisraeliana è un atto non degno di chi vuole definirsi democratico a partire dal Sindaco Palli. Questa signora, infatti, non solo si schiera contro il popolo di Israele e le sofferenze che ha subito e continua a subire, ma propugna in tutti i suoi interventi un vero e proprio posizionamento antioccidentale. Si tratta, a nostro avviso, di un rinnegamento dei principi e dei valori su cui si fondano le costituzioni delle democrazie occidentali e liberali”.