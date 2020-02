Cittadinanza digitale: promozione di attività di formazione e di educazione per le scuole

La crescita rapida delle tecnologie digitali porta con sé una nuova dimensione etica e sociale – la Cittadinanza digitale – che aggiorna e integra ulteriormente i contenuti dell’Educazione civica, coinvolgendo la scuola e innovandone il ruolo chiave nella formazione di futuri cittadini e cittadine in grado di partecipare attivamente alla vita democratica della comunità.

L’assessorato alla Pubblica istruzione e Infanzia, sollecitato anche da dirigenti, pedagogiste e insegnanti, ha quindi promosso all’interno delle azioni del POF del Territorio, un’azione culturale, informativa e di sensibilizzazione in raccordo con le scuole a partire dai nidi d’infanzia alle secondarie di primo grado, per sostenere alunni e alunne, studenti e studentesse, ma anche famiglie e insegnanti, per un uso consapevole della Rete, nel rispetto della libertà del singolo, della legalità e dei propri e altrui diritti e realizzare così una cittadinanza digitale consapevole. Il progetto è articolato in più azioni e progetti: #Sensibilizzare, #Regolamentare e #Comunicare.