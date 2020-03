Oggi RLS e Direzione aziendale hanno fatto il primo sopralluogo nello stabilimento di Ravenna per verificare i lavori di sanificazione che si stanno realizzando. Nel ricordare che come Rls abbiamo richiesto e condiviso con la direzione interventi aggiuntivi che di fatto superano e migliorano quelli attualmente previsti dal Decreto, vi ricordiamo che tali provvedimenti sono operativi fin da il 13 marzo e riguardano principalmente:

obbligo per tutti di utilizzo di mascherina protettiva in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere una distanza interpersonale superiore a 1,5 m

sanificazione di tutti i locali (bagni, pulpiti, uffici, docce e salette) ampliata con l’inserimento di due nuove ditte specializzate che effettueranno le attività su più turni lavorativi, estendendola anche al sabato e alla domenica.

Intensificazione dei controlli sulle ditte esterne

Distribuzione e obbligo di mascherine per tutto il personale ditte esterne.

DI SEGUITO, NELLO SPECIFICO, ELENCO DEI LAVORI IN PROGRAMMAZIONE PER SANIFICAZIONE PREVISTO DALLA AZIENDA:

Venerdì 13 marzo

Dalle ore 13.30

5 squadre della ditta CFC, che suddivise in aree di intervento, hanno sanificando tutti i bagni dello stabilimento

Sabato 14 marzo

Dalle ore 07:30:

11 squadre della ditta CFC per la sanificazione di tutte le postazioni di lavoro di reparto (pulpiti) e i relativi bagni.

1 squadra della ditta CFC per la sanificazione di tutte le postazioni di lavoro della banchina (uffici, servizi igienici, spogliatoio, cabine gru)

2 squadre della ditta ABACO per la sanificazione e disinfezione approfondita di tutti i locali adibiti a consumazione del pasto, gli uffici di reparto e i relativi bagni, gli uffici tecnici, gli uffici del magazzino, la portineria e la pesa

Domenica 15 marzo

Dalle ore 07:30:

11 squadre della ditta CFC per la sanificazione di tutte le postazioni di lavoro di reparto (pulpiti) e i relativi bagni.

1 squadra della ditta CFC per la sanificazione di tutte le postazioni di lavoro della banchina (uffici, servizi igienici, spogliatoio, cabine gru)

2 squadre della ditta ABACO per la sanificazione e disinfezione approfondita di tutti i locali non completati sabato

Dalle ore 08:00

1 squadra della ditta EVOLUZIONE E SERVIZI, effettuerà un servizio di disinfezione approfondita degli spogliatoi, della palazzina uffici, palazzina qualità, uffici spedizione, mensa e gli eventuali locali non coperti dalle squadre di ABACO

Da lunedì 16 marzo – fino a contenimento dell’emergenza 10 attività squadre della ditta CFC per la sanificazione delle postazioni di lavoro di reparto (pulpiti, uffici) e relativi bagni 6 persone della ditta ABACO per la sanificazione degli uffici centrali, dei locali per la consumazione dei pasti, e dello spogliatoio In caso di emergenza una squadra della ditta EVOLUZIONE e SERVIZI interverrà tempestivamente per una sanificazione e disinfezione approfondita



Tutte le operazioni di cui sopra sono eseguite da ditte specializzate del settore, seguendo i protocolli sanitari stabiliti dal Ministero della Salute.

L’attività prevede una sanificazione profonda, con prodotti igienizzanti specifici a base alcolica e cloro di tutte le superfici presenti nei locali (pavimento, tavoli, tastiere, monitor, mouse, sedie, panche, console di comando, armadi, finestre, …), tutte le cabine di comando dei mezzi (auto, gru di banchina, muletti…), e una successiva disinfezione.

Il servizio di disinfezione degli ambienti e delle superfici ha lo scopo di ridurre la carica di microorganismi negli ambienti in cui il personale opera o sosta per ridurre la possibilità di entrare in contatto con agenti dannosi e potenzialmente patogeni. La disinfezione verrà effettuata tramite nebulizzazione ad ultra basso volume di disinfettanti professionali scelti in base alla destinazione d’uso dei locali e del microorganismo da trattare (Il prodotto impiegato sarà Amminorex di cui alleghiamo la scheda tecnica e informativa del produttore).

Seguendo quelle che sono le nuove indicazioni del protocollo elaborato dal Ministero in collaborazione con le parti sociali è stato inoltre previsto che:

In tutti i pulpiti e altri luoghi di lavoro saranno sempre disponibili i prodotti per la pulizia

Il turno smontante si deve preoccupare di consegnare al turno montante il locale sanificato con i prodotti di cui sopra, lasciando arieggiare per alcuni minuti lo stesso

Per chi utilizza i mezzi aziendali (muletti, auto, Gru portuali, ecc.) c’è l’obbligo di pulire a fine turno l’abitacolo e arieggiare lo stesso

Il personale del turno montante si deve preoccupare di pulirsi le mani lavandole con pasta lavamani o sapone liquido, prima di accedere al locale e/o utilizzare il mezzo

RIBADIAMO che è indispensabile che ogni lavoratore vigili nel rispetto di tali normative!

Queste le iniziative che abbiamo avuto modo di verificare di persona nella ispezione di oggi pomeriggio, visitando tutti gli ambienti e in particolare quelli che sono interessati da una alta frequentazione come servizi igienici e spogliatoi e pulpiti di comando.

Inoltre la Direzione come da noi richiesto provvederà a continuare la sanificazione in modo costante in tutto lo stabilimento ogni giorno.

Sarà nostro compito mantenere in campo una vigilanza costante in stabilimento sollecitando se necessario l’intervento immediato della azienda qualora si riscontrassero situazioni di criticità.

E’ un momento complicato in cui sentiamo il peso della responsabilità nei confronti dei colleghi.

Faremo tutto il possibile per mantenere il rispetto delle norme contenute nel protocollo condiviso dalle Parti sociali col Governo con serietà e fermezza in uno stabilimento di dimensioni considerevoli, ma in cui abbiamo trovato una fattiva collaborazione da parte della Direzione aziendale. Abbiamo trovato una azienda che in alcune azioni ha anticipato quanto previsto dal Protocollo e ne abbiamo riconosciuto un costante impegno ad informare i lavoratori costantemente al fine di renderli consapevoli e con ciò cercare di minimizzare il rischio.