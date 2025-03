“Come CISL FP Romagna, condividiamo le preoccupazioni espresse dal segretario provinciale del siulp Herrol Benedetti, riguardo alla grave carenza di organico nei commissariati di Polizia di Stato di Faenza e Lugo, situazione che rischia di influire pesantemente non solo sulla percezione ma anche sul reale sicurezza dei cittadini.

Si tratta però di una carenza che coinvolge anche gli impiegati dell’amministrazione civile dell’interno non appartenenti ai ruoli di polizia, che da sempre contribuiscono al funzionamento degli uffici di PS (questure e commissariati).

Da troppi anni gli organici dei profili del ruolo amministrativo sono stati trascurati, questo anche presso la Questura di Ravenna e non sono stati oggetto di integrazioni rispetto ai tanti pensionamenti, creando difficoltà nel garantire un adeguato servizio sul territorio.

Questa carenza all’interno del ministero degli interni, come detto, non riguarda solo il personale di polizia, ma coinvolge anche il personale civile che supporta le operazioni amministrative e logistiche.

La riduzione del numero di personale civile comporta il necessario impiego al loro posto di personale di polizia che viene quindi sottratto ai compiti di istituto rendendo più difficile gestire in modo efficiente le attività quotidiane e assicurare un miglior servizio tempestivo e qualificato per i cittadini.”