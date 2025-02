Netta conferma per la segreteria Cisl FP Romagna col Segretario Generale Mario Giovanni Cozza, affiancato da Maria Antonietta Pedrelli e Salvatore Coppola. È quanto deciso al 4° Congresso della CISL FP Romagna, “Partecipazione, un cammino comune” che si è svolto oggi a Rimini.

Nel ringraziare per il largo consenso, il segretario generale Cozza ha posto l’accento su vari temi. Tra le priorità indicate un ruolo di primo piano lo assume sicuramente la lotta alle aggressioni al personale dei servizi pubblici, che “dovrà necessariamente essere supportata da un’incisiva campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Non possiamo più accettare – sostiene il sindacalista – che chi serve la collettività sia esposto a violenze e minacce. Servono misure concrete e urgenti che rimettano al centro la sicurezza nei luoghi di lavoro, la centralità dei servizi pubblici e il valore dei professionisti che ci lavorano”.

In questo ambito, così come in tanti altri campi dei servizi pubblici, investire sul personale significa migliorare i servizi per i cittadini. Ogni passo verso il riconoscimento economico e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici dei servizi si riflette direttamente sull’efficienza dei servizi pubblici. È del tutto evidente la necessità di politiche assunzionali adeguate per rinnovare e rafforzare il sistema, per garantire che ogni professionista del possa affrontare le sfide poste dalla modernizzazione e dalla digitalizzazione. “Dobbiamo affrontare con lungimiranza il cambiamento, garantendo che ogni lavoratore abbia strumenti adeguati per affrontare le sfide della modernizzazione”, ha aggiunto il Segretario Generale. “La CISL FP Romagna continua a battersi per un giusto riconoscimento economico e professionale, favorendo percorsi di crescita e un ambiente lavorativo che tenga conto del benessere personale e della conciliazione vita-lavoro”.

Hanno preso parte ai lavori, insieme ad oltre a cento delegate e delegati , Francesco Marinelli, Segretario Generale CISL Romagna, Sonia Uccellatori, Segretaria Generale CISL FP Emilia Romagna, e Tiziano Carradori, Direttore Generale dell’AUSL Romagna.

Il congresso ha visto anche l’avvio ufficiale della campagna per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), che si terranno nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025. La CISL FP Romagna invita tutti i lavoratori a partecipare attivamente, esprimendo il proprio voto per rafforzare la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e continuare a difendere i diritti e le condizioni del personale del settore pubblico. “Le RSU rappresentano la prima linea della tutela sindacale, essendo il punto di riferimento per i lavoratori nei luoghi di lavoro e garantendo la difesa dei loro interessi quotidiani. Sostenerle significa dare forza alla contrattazione e ai diritti dei lavoratori, rendendo più efficace la nostra azione sindacale”, ha dichiarato Cozza.