Lunedì 15 dicembre alle 18,30 la Casa delle donne ospita Ouidad Bakkali, deputata del Partito Democratico, che ha partecipato alla missione in Cisgiordania dal 23 al 28 novembre scorso.

Durante la missione la delegazione ha incontrato a Gerusalemme il cardinale Pizzaballa, alcune ONG israeliane e italiane, il figlio di Marwan Barghouti, ha visitato i quartieri di Gerusalemme Est e alcuni villaggi dei territori occupati.

Bakkali racconterà quella che ha definito la Cisgiordania strangolata, una situazione ormai fuori controllo fatta di violenza, ingiustizie, aggressioni quotidiane, torture, di sottrazione di terre e case, di arresti arbitrari, anche di bambini, di come il governo Netanyahu abbia di fatto sospeso, nella più assoluta impunità, ogni forma di stato di diritto e di pratica democratica non solo a Gaza ma anche nella West Bank.

La Casa delle donne è in via Maggiore 120, primo piano. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.