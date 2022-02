Circonvallazione nord, Bertozzi (Fdi): “Il tema crea spaccature in maggioranza. Non vedremo mai l’opera” | VIDEO

Dopo essere stato il primo nei giorni scorsi a tornare a focalizzare il dibattito politico sulla tangenziale nord di Faenza, Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, si è astenuto dal votare la mozione presentata dalla maggioranza che chiede all’amministrazione comunale di finanziare un nuovo studio per valutare la realizzazione dell’opera. Bertozzi lo ha sottolineato: “Con questa maggioranza, la tangenziale non vedrà mai la luce”. Secondo il capogruppo, infatti, la richiesta del nuovo studio è solo un modo per prendere tempo per rimandare ancora l’opera