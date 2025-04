Circonvallazione: nessuna nuova barriera laterale per la zona di via Calamelli

Non sono al momento previsti guard rail laterali lungo la circonvallazione, in direzione di Castel Bolognese, per migliorare il livello di sicurezza del collegamento ciclo-pedonale che dal parco Liverani di via Calamelli porta a via Batticuccolo. Diverse le abitazioni interessate, con i residenti che da anni chiedono anche un aumento delle barriere fonoassorbenti per ridurre l’impatto acustico della viabilità della stessa circonvallazione. La tematica è stata al centro anche di una raccolta firme durante l’amministrazione Malpezzi, ma al momento non riceverà ancora risposta.