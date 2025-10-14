Proseguono i lavori della Circonvallazione di Castel Bolognese, un’opera strategica per migliorare la viabilità e alleggerire il traffico sulla via Emilia. Come previsto si è concluso nei tempi programmati il lavoro su via Lughese, riaperta al traffico lo scorso 3 ottobre dopo la realizzazione del nuovo sottopasso. In precedenza, il 5 maggio, era già stata riaperta via S. Ilario, anch’essa interessata da un intervento analogo.

Il cantiere ora si sta spostando verso est, dove sono in corso le opere di preparazione per la costruzione del nuovo ponte sopra via Canale. I lavori sono stati progettati per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, con gran parte delle attività realizzate fuori dalla sede stradale.

Per consentire la realizzazione delle fondazioni del ponte sarà tuttavia necessaria la chiusura temporanea di via Canale per circa 30 giorni, a partire dal 20 ottobre. Si tratta dell’unica chiusura prevista in questa fase, mentre una ulteriore interruzione avverrà nella primavera 2026 per la posa delle travi del ponte e la chiusura dell’impalcato. Infine, nel corso del prossimo anno via Canale sarà interessata da un intervento di completo rifacimento, che restituirà una strada rinnovata e più sicura.

“L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione, in stretto contatto con la Direzione Lavori e con gli enti coinvolti. Pur consapevoli dei disagi temporanei, questi interventi rappresentano un passo decisivo verso il completamento della Circonvallazione, un’infrastruttura attesa da anni che renderà Castel Bolognese più sicura e vivibile”, afferma il sindaco Luca Della Godenza.