Il Comune di Castel Bolognese invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico che si terrà giovedì 17 aprile alle 20.30 presso la parrocchia di Casalecchio (Via Lughese 2835, Castel Bolognese) per fare il punto sul cantiere della circonvallazione e sulle ricadute che sta generando sulla viabilità urbana. Durante la serata saranno illustrati gli impatti attuali del cantiere sulla circolazione stradale, le misure adottate per ridurre i disagi e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori. L’incontro sarà inoltre un’occasione di confronto diretto con i cittadini, che potranno porre domande, avanzare osservazioni e proporre soluzioni.