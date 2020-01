Circonvallazione a Castel Bolognese, Della Godenza: “Lavoriamo per ridurre al minimo i danni alle aziende”

L’incontro con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini organizzato a Castel Bolognese sotto i portici lungo la via Emilia è servito anche per tornare a parlare della circonvallazione di Castel Bolognese e del casello autostradale. Bonaccini ha confermato il pieno sostegno della Regione ad entrambe le opere mentre è di questi giorni l’analisi di Coldiretti che sottolinea pesanti ripercussioni per alcune aziende agricole che vedranno il tracciato della variante attraversare i terreni su cui operano. I lavori preliminari intorno all’opera intanto, lentamente, continuano.