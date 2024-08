Non trova sosta nemmeno d’estate l’estro organizzativo del Circolo Velico Ravennate che, ad agosto appena iniziato, guarda già alla terza settimana quando ospiterà oltre trecento giovani specialista della classe Opimist, attesi a Marina di Ravenna per contendersi la Coppa AICO.

Organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Classe Optimist, e con il supporto di Sport Valley-Regione Emilia Romagna e del Comune di Ravenna, la manifestazione, che per contenuti e numeri si pone in prosecuzione con quelli registrati lo scorso anno con la Coppa del Presidente e il Campionato Italiano Giovanile Classi in Singolo, è in programma tra il 18 e il 20 agosto.

Oltre agli atleti, la Coppa AICO muoverà un elevato numero tra appassionati e addetti ai lavori: basti pensare che presso il Race Office sono giunte richieste di accredito da parte di oltre cinquanta coach e diverse sono le delegazioni internazionali che hanno annunciato la loro presenza.

Classica la collocazione del campo di regata, previsto nel braccio di mare immediatamente a sud delle dighe foranee del Porto di Ravenna.

“C’è grande entusiasmo all’idea di tornare ad organizzare una regata dai numeri importanti come la Coppa AICO: il Circolo Velico Ravennate e i suoi partner, a partire dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Ravenna, rispondono presenti senza ritardi quando c’è da impegnarsi a favore dei più giovani. Guardando oltre i numeri, sarà un evento dagli interessanti contenuti tecnici, dato che anticiperà solo di poche settimane il Campionato Italiano Assoluto Optimist di Genova” ha spiegato Matteo Plazzi, presidente del Circolo Velico Ravennate.