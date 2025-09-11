Un fine settimana ricco di contenuti, con denominatore comune l’inclusione e lo sport per tutti. Sabato 13 e domenica 14 settembre il Circolo Tennis Massa Lombarda ospita infatti la quinta edizione dell’iniziativa a carattere nazionale denominata ‘Uguali diversamente – Lo sport nella sua forma migliore, oltre la disabilità’.

A poco più di una settimana dalla conclusione del 21° Trofeo Oremplast – seconda edizione del memorial Oreste Pagani, torneo Open maschile (montepremi € 5000) che ha tenuto banco per quindici giorni sui campi dove ha mosso i primi passi con la racchetta in mano Sara Errani, il club romagnolo torna ad aprire le sue porte per un appuntamento cresciuto con il tempo (ingresso gratuito) e che tanti apprezzamenti ha riscosso fin dall’inizio, confermando una volta di più in maniera concreta la volontà di ampliare i propri orizzonti, a 360 gradi.

In particolare all’interno dell’Oremplast Tennis Arena – struttura coperta teatro poi da ottobre degli incontri casalinghi di serie A1 della squadra massese – sono in programma dalle ore 10 il 5° ‘Torneo Rodeo Wheelchair Città di Massa Lombarda’ con protagonisti atleti di tennis in carrozzina, un torneo dimostrativo di tennis per atleti ipovedenti (Blind Tennis) e un torneo dimostrativo di tennis per ragazzi con disabilità intellettiva relazionale, affetti dalla sindrome di Down. Il tutto sintetizzato dallo slogan scelto per l’evento 2025: ‘Un solo sport, il tennis, tre disabilità diverse’.

E’ quasi superfluo ricordare che per i giovani alle prese con queste patologie poter praticare attività sportive è determinante per favorire lo sviluppo delle loro abilità motorie e della personalità, diventando un reale strumento di integrazione e partecipazione.

“Siamo orgogliosi di poter di nuovo ospitare un’iniziativa di questa valenza, alla quale teniamo in modo particolare – sottolinea Fulvio Campomori, che prima come presidente e ora come consigliere del Ct Massa Lombarda ha seguito fin dai primi passi questa manifestazione – perché ribadisce l’impegno del nostro circolo verso uno sport per tutti. Infatti il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica e non solo. Questo evento consente di presentare ai giovani lo sport come attività per il benessere psicofisico e sociale e come attraverso il gesto sportivo sia possibile migliorare la qualità della vita sia fisica sia psicologica. L’Oremplast Tennis Arena è una struttura all’avanguardia e che per le sue caratteristiche ha già dimostrato in varie occasioni di essere idonea ad accogliere un evento wheelchair. Sono giornate piene di valori positivi, che ci piacerebbe condividere con il maggior numero di persone possibili. Ecco perché invito tutti a non perdere questo bel momento di sport con la S maiuscola, preziosa opportunità di arricchimento personale”.

L’evento ‘Uguali diversamente – Lo sport nella sua forma migliore, oltre la disabilità’ è riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel ed è organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Regione Emilia Romagna, come pure del Comitato Italiano Paralimpico Emilia Romagna