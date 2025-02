“E’ un inizio d’anno sempre più all’insegna dei giovani per quel che riguarda gli eventi organizzati dal Circolo Tennis Massa Lombarda. Due settimane dopo la competizione per la categoria Under 14 i campi dell’Oremplast Tennis Arena hanno infatti ospitato il trofeo “Frizer”, torneo nazionale Under 12 e Under 11 con la formula Rodeo weekend. Sono state 53 in totale le racchette in erba in gara (giudice arbitro Roberto Montesi, direttore di gara Nicola Gualanduzzi) da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio, con l’opportunità più unica che rara di disputare i match con accanto i trofei di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, esposti per due giorni proprio in quella sede, prima tappa in Emilia Romagna del ‘Trophy Tour’.

Tra gli under 12 hanno dettato legge i giovani portacolori del club organizzatore, con successo di Robert Sebastian Cadar, n.1 del tabellone, che in semifinale ha rifilato um doppio bagel (4-0 4-0) a Federico Montuschi (Tc Faenza), n.4 del seeding, e nel match clou si è aggiudicato per 4-0 4-1 il derby con il compagno di squadra Alessandro Teodorani, seconda testa di serie, nel turno precedente vittorioso per 4-0 5-3 su Leonardo Monti (Ct Bologna).

Nella categoria più giovane si è imposto il sammarinese Alex Sciutti: la promessa del Titano nei quarti ha piegato per 4-5(4) 4-1 8-6 Denny Bentini (Tc Faenza), in semifinale ha regolato 4-1 4-2 Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza), per completare il suo percorso netto imponendosi in rimonta, per 2-4 5-4(5) 7-5, su Pietro Allegra (Ct Cesena). Quest’ultimo aveva raggiunto l’ultimo atto del torneo superando 4-1 4-2 Michele Catalano (Cus Ferrara) nei quarti e con identico punteggio Lorenzo Verratti (Tc Nettuno Bologna) in semifinale.

Nella competizione femminile affermazione di Lucia Tarlazzi (Tc Faenza), che ha sconfitto 4-0 4-1 in semifinale Erica Garavini (Ct Casatorre) e nel match clou ha superato 4-2 4-1 Giulia Oddone (Ct Bologna), approdata in finale battendo 4-0 4-1 Victoria Vivi (Tc Saliceta).”