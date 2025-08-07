Il Circolo Nautico di Cervia organizza per la serata di sabato 9 agosto la ‘Veleggiata al Chiar di Luna’: 90 minuti su triangolo al “Chiar di luna” – dalle 20.30 alle 22 – con la formula per cui vince chi effettua più giri.
Un’imperdibile veleggiata notturna, tra vela, mare e atmosfera magica.
Programma della serata:
Ore 19:00 – Skipper briefing e presentazione dell’evento
Ore 20:30 – Partenza della veleggiata
Ore 22:00 – Fine veleggiata
Ore 22:30 – Premiazioni e cena con i Paccheri della Luna Piena al pesce, nel cortile del Circolo