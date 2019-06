Dalle 10 alle 12, è in programma l’Open Day per i bambini: prove gratuite di vela con istruttori FIV per tutti i bimbi che vogliano cimentarsi con questa bellissima disciplina. Una sorta di preludio ai corsi gratuiti di vela per i bambini delle scuole primarie di Cervia, che prendono il via nella mattina di lunedì 10, e poi proseguiranno per tre settimane. Per iscrizioni e informazioni ci si può rivolgere al 338 6494082.

Il vero clou della giornata, però, nella spiaggia antistante la sede del Circolo in via Leoncavallo (a lato del molo nord del porto canale) è la liberazione in mare di una tartaruga marina. Prevista per le ore 12. L’iniziativa fa parte della manifestazione “Puliamo il mare” (che coinvolge molte spiagge della riviera), ed è organizzata dalla Fondazione Cetacea. Il Circolo Nautico “Amici della Vela” vi aderisce in collaborazione con Aics Bologna.