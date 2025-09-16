Si è svolta nello scorso weekend, sui mari di Cervia, la 23a edizione del Meeting Giovanile dedicata agli optimist, a cui è abbinato da cinque anni anche il Trofeo Paolo Collina.

Per questa edizione, le classi che hanno partecipato erano 2014, 2015 e 2016.

Nell’arco dei tre giorni di gara, le buone condizioni meteo hanno permesso di portare a termine 7 regate. I primi due giorni sono stati impegnativi per una forte corrente proveniente da sud ed un vento sempre fra i 7 e i 10 nodi. Nell’ultimo giorno il vento era calato ma ha permesso comunque di portare a termine una prova.

Sono stati premiati i primi tre classificati di ogni classe e le prime femmine di ciascuna classe. Fra i 2014, si è imposto Alessandro Cavagna della Lega Navale di Ostia (che si è aggiudicato anche la Coppa Challenger); prima ragazza, la sua compagna di squadra Matilde Cavagna, giunta seconda assoluta. Fra i 2015, primo Gian Filippo Facchini del Circolo Velico Ravennate; prima delle ragazze, Matilde Giannantonio dell’Orza Minore Scuola di Vela. Fra i 2016, si è imposto Tommaso Pierdomenico, del CV Portocivitanova; prima delle ragazze, Maria Sole Mazzotti del Circolo Velico Ravennate. Ad Alberto Maria Botti dell’Orza Minore Scuola di Vela (giunto sesto) è andato il Trofeo Paolo Collina, assegnato al più piccolo della flotta 2016 che abbia portato a termine tutte le prove.

Al termine, come da tradizione, tutti i giovani partecipanti hanno presenziato alle premiazioni e alla festa nel giardino del Circolo Nautico, alla presenza del vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Cervia, Giovanni Grandu.