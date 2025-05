Giovedì 22 maggio alle 21, la sede del Circolo Nautico “amici della Vela” di Cervia, in via Leoncavallo 9, ospita la presentazione del libro “Ottantesimo parallelo – Un’avventura tra scienza e ghiaccia”, alla presenza dell’autrice, Paola Catapano.

Il libro è il diario di viaggio della spedizione di ricerca organizzata dalla divulgatrice scientifica e velista Paola Catapano a bordo di Nanuq, un Integral di 60’ a vela progettato secondo criteri di sostenibilità ambientale. La spedizione aveva tra gli altri obiettivi quello di ripercorrere le tracce e celebrare l’impresa polare di Umberto Nobile a bordo del dirigibile Italia, in occasione del novantesimo anniversario.

Paola Catapano, pugliese di origine, è giornalista e comunicatrice scientifica al CERN di Ginevra, dove lavora dal 1990 e attualmente è responsabile dei contenuti editoriali per la comunicazione. Autrice, produttrice e conduttrice di documentari di divulgazione scientifica per la RAI, ha ideato e condotto spedizioni scientifiche avventurose anche in luoghi estremi (dall’Antartide all’Artico dal deserto del Sahara alle isole Galapagos).