Si è svolta nel pomeriggio di domenica scorsa, alla sede del Circolo Nautico “Amici della Vela” in via Leoncavallo a Cervia, l’assemblea elettiva del Circolo stesso. I 129 soci presenti (una buona rappresentanza, sui 213 soci totali) ha eletto i 9 membri del nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per il prossimo quadriennio.

I nove membri sono stati eletti per votazione su un elenco di 13 candidati. Il nuovo consiglio è composto dai seguenti membri, in ordine di preferenze ricevute: Marcello Luciani, Paola Savini, Francesco Spirito, Sergio Savelli, Pio Boschi, Francesca Luccarini, Pietro Paglionico, Cristina Donati, Giacomo Zambelli. Alberto Errani è stato eletto come revisore dei conti.

Nella serata di venerdì 11 aprile, nel corso della prima assemblea, il nuovo Consiglio direttivo nominerà il presidente del Circolo per i prossimi quattro anni. Fra i papabili, anche l’attuale presidente Sergio Savelli, che è entrato in Consiglio e ha intenzione di ricandidarsi.