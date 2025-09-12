Torna la mitica Veleggiata del Badilaccio, organizzata dal Circolo Nautico “Amici della Vela”. E per la prima volta l’evento si arricchisce con la “Maxillo Cup”, in collaborazione con l’Università di Bologna: diventa cioè un evento benefico di raccolta fondi per la ricerca in chirurgia maxillo facciale dell’ateneo bolognese.
L’iniziativa è in programma sul mare di Cervia domenica 14 settembre a partire dalle 15; domani sera, sabato 13 alle 19, la sede del Circolo ospita un aperitivo benefico, un’occasione speciale per brindare insieme e sostenere una buona causa.
Domenica pomeriggio, al termine della Veleggiata, pasta party per tutti i partecipanti.
Per info e prenotazioni, 0544.974125