Dopo il grande spettacolo andato in scena lo scorso weekend – quando si è svolta la tappa del Circuito Nazionale della Classe J24, in concomitanza con la prima prova del tradizionale Campionato Invernale organizzato dal Circolo Nautico “Amici della Vela” – il mare di Cervia torna immediatamente a colorarsi grazie alla seconda tappa del “Memorial Pirini”, in programma già domani, domenica 30 ottobre.

Se le previsioni meteo sono confermate, potrebbe essere un bellissimo colpo d’occhio anche da terra: saranno infatti una quindicina le variopinte imbarcazioni che si sfideranno nell’arco della giornata, con due prove previste.

Si riparte naturalmente dalla classifica della giornata inaugurale: che vede al comando “Jay-Jay” del Circolo Nautico Cervia, timonata da Tommaso Fabbri; davanti a “Joanna2 dell’armatore Fabrizio Dallacasa (del CV Ravennate), timonata da Andrea Collina; e a una nuova imbarcazione cervese, “Arché”, con al timone Giuseppe Monari. Sono iscritte al Campionato Invernale, fra le altre, imbarcazioni provenienti dal CN Cesenatico, dal CN Mugello e dal CN Brenzone.