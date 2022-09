E’ arrivato all’edizione numero venti il Meeting Giovanile di Cervia, tradizionale appuntamento con la classe Optimist organizzato dal Circolo Nautico “Amici della Vela” e ormai divenuto uno dei più importanti raduni della categoria in ambito nazionale.

Da quest’anno, per la prima volta, la manifestazione si svolge non più in piena estate – com’era accaduto fino al 2021 – bensì nel primo weekend d’autunno: le regate si svolgeranno infatti fra domani, venerdì 23, e domenica 25 settembre.

E proprio nel pomeriggio di domenica, il Meeting avrà il suo gran finale nel nel giardino del Circolo: le premiazioni riguarderanno, per ogni categoria, i primi cinque classificati e la prima femmina.

Si tratta infatti dell’unica regata optimist d’Italia ad essere divisa per anno di nascita, e quindi con una premiazione distinta per ogni categoria. Sono iscritti oltre 200 giovani velisti provenienti da tutta Italia, nati negli anni 2011, 2012 e 2013.

Fra i partecipanti, anche sei giovani portacolori del sodalizio ospitante: fra i 2011, Matilde Belmonte e Bartolomeo Zambelli; fra i 2012, Pietro D’Ausilio, Luca Grammellini e Leonardo Ragazzini; fra i 2013, Riccardo Bianchi.