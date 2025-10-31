Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per rinnovamento e risanamento del binario in corrispondenza del passaggio a livello sulla linea ferroviaria Castel Bolognese – Lugo – Russi intersecante la strada provinciale n. 8/A Canale Naviglio a Bagnacavallo, a partire dalle 23.00 di venerdì 7 novembre fino alle ore 05.00 di martedì 11 novembre, è prevista l’interruzione temporanea della circolazione lungo un tratto della strada provinciale n. 8 “Naviglio” nel tratto compreso tra la Sc Galavotti e la strada provinciale n. 253R S.Vitale (da PK 11+570 a PK 12+045), eccetto residenti ed autorizzati.

Sono previste le seguenti modifiche al traffico:

tutti i veicoli provenienti dalla strada provinciale 8/A Naviglio (A14 – Faenza – Cotignola) e diretti alla strada provinciale n. 253R S. Vitale devieranno sulla Sc Galavotti, quindi sulla Sc Boncellino fino all’incrocio con la strada provinciale n. 253 S. Vitale;

tutti i veicoli provenienti dalla strada provinciale n. 253R S. Vitale (Lugo – Ravenna) e diretti a Cotignola – Faenza – A 14 seguiranno il percorso inverso.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso indicante i percorsi di deviazione.