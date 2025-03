Ciotole d’Autore: giovedì in palio le opere realizzate dai ceramisti di Argillà

Le opere dei ceramisti di Argillà a sostegno di ANFFAS Faenza. Si terrà giovedì 20 marzo la serata conclusiva di Ciotole d’Autore, l’iniziativa ideata nel 2012 da Mirta Morigi, promossa dall’Ente Ceramica, in collaborazione con il Comune di Faenza e il Rotary Club della città. Ogni ceramista partecipante all’ultima edizione di Argillà ha messo a disposizione della manifestazione una ciotola. Le 130 opere saranno in palio nella lotteria in programma giovedì 20 marzo al Museo Internazionale delle Ceramiche, dove sarà organizzata anche una cena. L’intero ricavato della serata sarà devoluto ad ANFFAS: l’associazione, durante l’alluvione del 2023, ha visto distrutta la propria sede.

Le ciotole dei ceramisti saranno in mostra fino al 19 marzo nello Spazio Ceramica di via Pistocchi.