Da cinque anni è attiva nell’unità di Ortopedia di Ravenna la medicina rigenerativa, tecnica impiegata per la riparazione o rigenerazione di tessuti danneggiati, come cartilagini, tendini e ossa. Il metodo non è invasivo e sfrutta le potenzialità biologiche delle cellule per la riparazione dei tessuti. L’obiettivo è trattare lesioni e patologie degenerative riducendo il dolore e migliorando la funzionalità e allontanare nel tempo l’operazione