Cinghiali, centinaia di agricoltori ravennati della Coldiretti in protesta davanti alla regione: Fargello per campagne e città

Oltre 4000 agricoltori e 150 trattori in viale Aldo Moro per chiedere un piano regionale straordinario di gestione e contenimento della fauna selvatica In tantissimi gli agricoltori di Coldiretti partiti dalla provincia di Ravenna.

L’obiettivo della mobilitazione è far applicare subito a livello regionale le misure previste dal decreto interministeriale varato lo scorso anno, visto che i danni provocati dagli animali selvatici nelle campagne ammontano a 200 milioni di euro all’anno con una popolazione verificata di più di 2,3 milioni di cinghiali in tutta Italia.

I dirigenti di Coldiretti Ravenna, presentano le richieste che gli hanno portati oggi in piazza.