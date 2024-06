Inizia venerdì 7 giugno la terza edizione di CineSpeyer, la rassegna cinematografica gratuita organizzata da CittAttiva. Ogni proiezione è anticipata da alcuni assaggi di cucine del mondo preparati dalle associazioni del territorio. La prima serata si svolgerà al centro giovani Quake, con accesso libero a tutti, anche gli adulti, in via Eraclea 25. Dalle ore 19 l’associazione Cittadini del pianeta proporrà assaggi dal Camerun, mentre alle 20 verrà proiettato Il diritto di contare, di Theodore Melfi.

La vera storia di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre scienziate afro-americane che hanno rivoluzionato gli studi alla Nasa. Un team di matematiche afroamericane si battono contro le discriminazioni, imponendosi poco a poco sull’arroganza di colleghi e superiori. Confinate nell’ala ovest dell’edificio, finiscono per abbattere le barriere razziali con grazia e competenza.

Il Centro Quake è uno spazio di aggregazione giovanile, pensato per i ragazzi e le ragazze di età compresa fra gli 11 e i 17 anni. Sono stati proprio loro a scegliere il film Il diritto di contare, per le tematiche affrontate nella pellicola, razzismo e sessismo.

Cittadini del Pianeta è un’associazione di promozione sociale e interculturale nata con l’obiettivo di fornire sostegno, solidarietà e assistenza a cittadini in difficoltà.

Parallelamente si pone come un centro di ascolto per l’integrazione fra le persone di diverse nazionalità, con lo scopo di fare nascere nuove comunità consapevoli e collaborative, perseguendo l’importante obiettivo di promuovere anche percorsi di solidarietà a distanza per aiutare giovani e famiglie nei loro paesi di provenienza.

La rassegna CineSpeyer è promossa da CittAttiva e Villaggio Globale Coop.Sociale nell’ambito del Festival delle Culture e con il contributo di Romagna Acque.