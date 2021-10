Da sabato 30 ottobre fino a sabato 6 novembre torna il Ravenna Nightmare Film Fest, lo storico festival dedicato al lato oscuro del cinema. L’evento, presentato oggi alla stampa, si aprirà in anteprima il 23 ottobre con la proiezione del film sulla prima guerra mondiale “They shall not grow old” di Peter Jackson. Il festival vero è proprio, che prevede anche la consegna del premio Anello d’Oro al Maestro Pupi Avanti, proseguirà poi online e in presenza presso il Palazzo dei Congressi di Ravenna.