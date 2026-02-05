Il 26 dicembre scorso ha riaperto lo storico Teatro Cinema Giardino. In origine “Teatro Casanova”, deve la sua nascita a Mons. Antonio Casanova, parroco di Brisighella, che lo inaugurò il 14 maggio 1897. L’apertura dell’attività cinematografica avvenne nel maggio 1945 per iniziativa del parroco Mons. Pietro Pezzi. L’ultima chiusura dell’esercizio cinematografico risale al 2013.

Il contributo di alcuni importanti sostenitori e la campagna di raccolta fondi lanciata dalla parrocchia S. Michele Arcangelo per un “Nuovo Cinema Giardino” hanno consentito la riapertura. La Sala della Comunità vuol essere per il paese, per la valle del Lamone e le zone limitrofe un luogo di aggregazione e uno spazio di riflessione, attraverso iniziative culturali e di intrattenimento come incontri, film, spettacoli teatrali, concerti.

Domenica 15 febbraio è stato quindi organizzato un pomeriggio per celebrare la nuova inaugurazione del cinema con tutti coloro che hanno sostenuto la riapertura dell’attività e la raccolta fondi.

Le porte del Cinema Giardino si apriranno intorno alle 15, con un’accoglienza dedicata soprattutto ai più piccoli, con animazione e truccabimbi.

Alle 16 è prevista la proiezione, grauita, del film I Goonies.

Al termine del film, alle 18, sarà il momento dei saluti e dei ringraziamenti, con le premiazioni ai donatori della campagna di raccolta fondi promossa su IdeaGinger.

Conclusa la cerimonia, alle 18.30, sarà organizzato un aperitivo, con animazione musicale.

Il pubblico che parteciperà all’evento, è invitato a travestirsi da personaggi del cinema. I costumi migliori riceveranno un premio.