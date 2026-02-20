Cimitero dal vivo: il 28 febbraio appuntamento al Monumentale per scoprire le mappe interattive e prendere parte al gioco di Panda Project

Il progetto di Panda Project ‘Cimitero dal vivo’ continua a raccontare il cimitero Monumentale di Ravenna e a stimolare cittadini e visitatori a scoprirlo, attraverso mappe interattive, il gioco R-tales e un percorso audio che unisce momenti teatrali a passaggi più introspettivi.

Le mappe interattive, che permettono di visitare il Monumentale attraverso percorsi tematici che intrecciano memoria, arte e storia della città, sono state ultimate. Oltre alla versione online saranno disponibili anche in formato cartaceo allo Iat di piazza San Francesco.

Per presentare al pubblico i risultati del progetto è stato organizzato un appuntamento il 28 febbraio alle 15.30 all’interno del cimitero Monumentale. Durante l’incontro verranno condivisi i percorsi per scoprire il luogo e conoscere la storia di Ravenna e sarà possibile prendere parte al gioco “R-tales” e seguire il percorso audio nei sotterranei con il supporto del team di progetto. La partecipazione all’evento ha un costo di 9 euro ed è gratis per i minori di 14 anni. La prenotazione è obbligatoria sul sito di Visit Ravenna: https://www.visitravenna.it/it/cimitero-dal-vivo-alla-scoperta-del-monumentale-con-mappe-suoni-e-percorsi-interattivi

La mappa e il gioco urbano propongono percorsi interattivi online che accompagnano i visitatori attraverso memorie emotivo-collettive alla scoperta dei personaggi sepolti al cimitero Monumentale che hanno fatto la storia della città, come Luigi Rasi e Filippo Mordani, immergendoli tra misteri, memorie collettive e meraviglie artistiche. Attraverso il gioco, eventi storici prendono vita grazie all’interpretazione di attori e attrici del territorio e non solo, tra cui Claudio Morganti, Alessandro Renda, Enrico Caravita e Denis Campitelli.

“I cimiteri – dichiara l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia – sono luoghi di raccoglimento e di memoria, ma sono anche luoghi in cui la storia di una comunità si stratifica e costruisce identità. Questo progetto a cura di Panda Project si pone l’obbiettivo ambizioso di raccontare tutto questo attraverso linguaggi innovativi e capaci di coinvolgere e al tempo stesso di muovendosi con il rispetto e la cura che spazi così delicati richiedono. Un’opportunità nuova di scoprire e conoscere uno dei luoghi più significativi della nostra città”.

“Forse non tutti sanno quello che abbiamo realizzato per il Cimitero Monumentale – aggiunge Delia Trice di Panda Project – per questo siamo felici di accogliere le persone il 28 febbraio e mostrare loro cosa offre la nuova mappa. Un format innovativo come questo va introdotto per illustrarne la semplicità di utilizzo. Abbiamo puntato sulla valorizzazione del Monumentale e speriamo che diventi per la comunità un luogo da vivere nella quotidianità, come già succede in altre città europee, dove dei cimiteri monumentali non si ha più “paura” anzi, al contrario, vengono vissuti come parchi dove poter leggere un libro”.

Il progetto “Cimitero dal Vivo”, è vincitore del Bando Pnrr Tocc Transizione digitale Organismi Culturali e Creativi finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, patrocinato dal Comune di Ravenna e sponsorizzato da Azimut e BCC ravennate forlivese e imolese.

Il progetto nasce da una costola del progetto UIA-DARE in cui il Comune di Ravenna, ha sviluppato un nuovo approccio alla RIGENERAZIONE URBANA supportata dal DIGITALE. “Cimitero dal Vivo” di Panda Project è stato realizzato grazie a Spazi Indecisi, U’Game, Sguardi in Camera e Frame Lab – UniBo. Si ringraziano il Comune di Ravenna, l’assessore Fabio Sbaraglia, Azimut Ing. Stefano di Stefano, la BCC ravennate forlivese e imolese e Ravenna Incoming.