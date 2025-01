Il 2025 si apre all’insegna di una nuova espansione territoriale per Cila Ciicai. Il consorzio costituito nel 2023 dalla fusione del CIICAI di Ravenna e del CILA di Faenza, realtà leader nel settore della termoidraulica, si espande sulla via Emilia, e va “all’assalto” dei territori a ovest di Bologna.

Nelle ultime settimane del 2024 si sono infatti concretizzati due eventi societari che ampliano la base sociale del consorzio e lo proiettano sempre più verso l’Emilia.

Innanzitutto, l’azienda ha portato al proprio interno l’attività di FRA, la realtà di Casalecchio che era stata realizzata con una sinergia fra il consorzio ravennate e quello faentino quando ancora non era concretizzata la fusione. in termini concreti non cambia nulla, salvo che anche lo show Room di Casalecchio oggi batte bandiera Cila Ciicai, integrandosi perfettamente con la filosofia operativa del consorzio e con il resto dei suoi punti vendita attivi in Romagna e nel bolognese.

Ma la vera novità riguarda la provincia di Modena: il consorzio si è costruito una base stabile anche nel modenese, acquistando una società che operava nello stesso settore, Nuova Termosanitari, con una sede centrale a Modena e una sede operativa a Sassuolo, entrambe dotate di showroom.

Cila Ciicai ha acquisito il ramo d’azienda, nonché tutti coloro che lavoravano lì, oggi divenuti dipendenti del Consorzio: a partire dal titolare della vecchia realtà modenese, Claudio Notari, entrato a pieno titolo nell’ampia squadra di operatori di CilaCiicai con il compito di proseguire la sua attività di promoter nel territorio d’origine.

La doppia operazione che consolida la presenza nel bolognese e apre quella nel territorio di Modena ha una dimensione economica interessante, quantificabile attorno ai quattro milioni di euro.

Socie e dipendenti vecchi e nuovi del consorzio (compresa la nuova componente modenese) hanno recentemente festeggiato le festività in una serata all’Almagià di Ravenna, in vista di un 2025 ricco di prospettive.