L’Assemblea dei Soci di CILA CIICAI – il Consorzio costituito dalla fusione tra il CIICAI di Ravenna e la CILA di Faenza, tra le realtà leader nel settore della termoidraulica e dell’arredobagno – ha approvato il bilancio 2024, il secondo dopo la fusione.

Il presidente Marco Rontini e il direttore generale Claudio Bassi, nelle loro relazioni, hanno preso atto del fatto che la fine degli incentivi fiscali ha comportato una modifica nel valore monetario di ciò che veniva venduto con il Super e l’Eco Bonus.

Questo, inevitabilmente, ha comportato un complessivo calo fisiologico nel settore idro-termo-sanitario, ma il Consorzio ha comunque continuato ad operare in linea con le cifre degli anni precedenti, anche grazie all’ottima attività svolta dai diversi Showroom distribuiti sul territorio.

In chiusura, il presidente Rontini ha anche lanciato un appello alla nutrita platea, auspicando per il futuro un necessario ricambio generazionale: il 2026 sarà l’anno del rinnovo del consiglio di amministrazione, e l’innesto di giovani Soci sarebbe un segnale importante, per un Consorzio che continua a trarre linfa vitale dal grande coinvolgimento dei propri Associati.