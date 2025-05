Proseguono gli appuntamenti in tutta la provincia per la promozione dei cinque Sì all’appuntamento referendario promosso dalla Cgil e in programma l’8 e 9 giugno.

Sabato 10 maggio si svolgeranno, contemporaneamente, in tutte le città italiane iniziative di campagna referendaria che si rendono ancor più necessarie alla luce di due elementi da non sottovalutare: l’assenza di momenti di reale approfondimento negli spazi radiotelevisivi e la pericolosa decisione di alcuni esponenti politici e di governo di invitare gli elettori e le elettrici all’astensione.

In provincia di Ravenna, il 10 maggio sono in programma due momenti. Uno è organizzato alla mattina a Faenza dalle 9 alle 12 in piazza del Popolo, dove ci sarà un banchetto informativo e un volantinaggio. A Ravenna, invece, dalle 20 alle 21 nei pressi del teatro Alighieri, i promotori dei cinque quesiti referendari distribuiranno volantini e informeranno i cittadini sui contenuti della campagna referendaria.

Anche nelle giornate successive al 10 maggio sono annunciate diverse iniziative della Cgil su tutto il territorio provinciale, in cui si approfondiranno i temi referendari con importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della storia politica italiana.