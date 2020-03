Ciclopedonale per Granarolo: il passaggio sul ponte dell’autostrada è solo pedonale. La Provincia ha negato i permessi

Ha destato diverse perplessità il nostro servizio riguardante la fine dei lavori nel collegamento della ciclopedonale Faenza-Granarolo lungo il ponte sull’autostrada. I più attenti hanno infatti notato una basilare discrepanza fra il progetto, le dichiarazioni più volte riportate dalla stampa e la realtà dei fatti. Quello che doveva essere un raccordo ciclopedonale per permettere a ciclisti e pedoni di superare in sicurezza il ponte dell’autostrada per poi tornare ad immettersi sulla ciclopedonale per Granarolo, si è in realtà trasformato in un raccordo unicamente pedonale.