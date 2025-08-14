Ciclopedonale di via Piero della Francesca: l’amministrazione comunale rassicura sul tracciato

Da tempo attesa, la ciclopedonale di via Piero della Francesca, a Faenza, è in costruzione dopo che si è sbloccata la prima fase di lavori per l’urbanizzazione della Colombarina. Tuttavia non si sa quando potrà essere completata. La pista infatti è strettamente legata allo sviluppo dell’area. Seppur ancora in fase di costruzione, il percorso ciclopedonale protetto è comunque finito al centro di alcune critiche.