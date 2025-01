Ciclopedonale Classe-Fosso Ghiaia: approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica

Nuovo passo in avanti per la ciclovia di collegamento fra Classe, Fosso Ghiaia e Mirabilandia. Ad inizio anno è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il tratto più complesso, fra Classe e Fosso Ghiaia, da 1.500.000 mila euro, 300 mila euro a carico del Comune, il resto finanziato grazie a fondi Atuss europei, ovvero dall’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile. Complessivamente l’intero progetto costerà 2.800.000 mila euro. 2.200.000 euro arriveranno dall’Unione Europea. I lavori saranno suddivisi in tre stralci. Oltre al percorso Classe-Fosso Ghiaia, è da realizzare l’attraversamento dell’abitato di Classe (da 700 mila euro) e il collegamento con Mirabilandia (590 mila euro)