Giovane ciclista travolto da un’auto alle prime luci del giorno in via Trieste, a Ravenna, all’altezza del distributore di benzina. L’incidente è avvenuto alle 7 circa. Il giovane stava pedalando in direzione di Marina di Ravenna. Dietro di lui è arrivata l’auto. Durante una svolta, il veicolo ha travolto il ciclista.

Il 118 è arrivato sul posto con un’ambulanza e l’elimedica. Il ferito è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.