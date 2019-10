Tragedia a Cosina, frazione faentina lungo la via Emilia, nella mattinata di giovedì, dove un ciclista, un uomo di 60 anni, è stato travolto e ucciso da un’auto che stava procedendo in direzione di Forlì, la stessa direzione di marcia del 60enne. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Carbonara. L’auto, un’Audi Q5, guidata da un sessantenne, ha improvvisamente sbandato e senza più controllo ha investito il ciclista. Quest’ultimo è stato scaraventato fuori strada mentre l’auto ha proseguito la propria corsa, fermandosi poi contro il guard-rail a lato della carreggiata. All’arrivo degli operatori del 118, dirottate sul posto due ambulanze, due auto mediche e l’elicottero, per il ciclista non c’è stato nulla da fare. L’automobilista è stato invece caricato a bordo dell’elimedica e trasportato con il codice di massima urgenza al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità.

La ricostruzione di quanto accaduto è ora al vaglio delle indagini dei carabinieri manfredi. Un malore dell’automobilista potrebbe essere una delle cause scatenanti l’incidente.