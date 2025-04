Nella mattinata di martedì 1 aprile, un ciclista è stato investito da un furgone in via Romea Nord. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7, tra la rotatoria all’intersezione con via Mattei e la rotatoria per le Bassette.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Ravenna. Lo scontro è avvenuto mentre il ciclista stava attraversando la strada, probabilmente per immettersi su via Romea Nord. Dopo l’impatto col furgone, l’uomo ha sbattutto la testa contro il parabrezza dei veicolo e poi è caduto a terra.

Due i mezzi del 118 inviati sul posto dalla centrale operativa: un’ambulanza e l’automedica. Dopo le prime valutazioni e le prime cure, il ferito è stato trasportato al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Durante le operazioni di soccorso e di registrazione dei rilievi dell’incidente, la viabilità è stata mantenuta aperta a senso unico alternato lungo via Romea Nord, grazie alla collaborazione di una pattuglia della Guardia di Finanza.