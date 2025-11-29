Grave incidente alle porte di Faenza, alla rotatoria sulla via Emilia, all’imbocco della circonvallazione, in direzione di Castel Bolognese.

Nell’affrontare la rotonda, per cause al vaglio della polizia locale della Romagna Faentina, il conducente di un furgone ha investito un ciclista.

Gravi le conseguenze per quest’ultimo. Il ciclista è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza e con l’elimedica. Viste le gravi conseguenze riportate dal ciclista, è stato predisposto per il ferito il trasporto con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.