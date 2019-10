Ciclista investita lungo viale Vittorio Veneto: 70enne trasportata in gravi condizioni al Bufalini

Grave incidente nella mattinata di giovedì a Faenza in viale Vittorio Veneto dove una donna, una signora di 70 anni, è stata investita mentre era in bicicletta. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, la ciclista sarebbe stata colpita da un’auto, una Skoda, mentre era intenta a svoltare in una delle traverse laterali del viale. Caduta rovinosamente a terra, la donna è stata soccorsa. All’arrivo del personale del 118 le sue condizioni si sono rivelate gravi, così il personale medico ha predisposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Nel frattempo in viale Vittorio Veneto è giunta la Polizia Locale per ricostruire le responsabilità alla base dell’incidente e per ridurre al minimo i disagi per la circolazione.