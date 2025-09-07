Incidente stradale oggi intorno alle 14.15 all’incrocio tra via Palazza e via degli Angeli. Un ciclista, un uomo di 73 anni residente a Bagnacavallo, è caduto a terra dopo un problema meccanico alla ruota anteriore della sua bici.

Nella caduta è stato urtato da una moto che sopraggiungeva da dietro. L’uomo, sbattendo la testa, ha riportato ferite ma è rimasto sempre cosciente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, che hanno disposto il trasferimento del ferito all’ospedale Bufalini di Cesena.

Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale della Bassa Romagna.