Incidente per una ciclista nella mattinata di sabato in via Oriani a Ravenna. La donna, intorno alle 10.30, è caduta violentemente a terra sembra dopo essere stata urtata dalla portiera di un’auto parcheggiata a lato della strada. Il conducente della vettura, nell’aprire lo sportello, non si è reso conto che in quel momento stava sopraggiungendo la ciclista. Nella caduta la donna ha sbattuto la testa sull’asfalto. Sul posto è quindi arrivato il 118 con ambulanza e auto medica. La donna è stata così trasportata al Santa Maria delle Croci, mentre la ricostruzione di quanto è avvenuto è al vaglio dei rilievi della Polizia Locale.