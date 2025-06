Ciclat Trasporti Ambiente, cooperativa con sede a Ravenna che realizza servizi igiene urbana e di trasporto su tutto il territorio nazionale, ha approvato il bilancio d’esercizio 2024 registrando valori in crescita e ulteriore consolidamento finanziario. Nel corso dell’assemblea dei soci, che si è svolta sabato 28 giugno a Ravenna, è stato anche rinnovato il consiglio di amministrazione della cooperativa. Lucilla Fabrizzi è stata eletta nuova Presidente – ed è la prima donna alla guida della cooperativa – mentre Domenico Greco è stato confermato alla Vicepresidenza.

“Desidero ringraziare i soci e il consiglio di amministrazione per la fiducia che mi hanno accordato – commenta la neo Presidente Fabrizzi -. È un grande onore assumere questo incarico e sono consapevole che nei prossimi anni ci aspettano sfide importanti. Ringrazio sinceramente il presidente e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto e per la dedizione dimostrata in questi anni. Affronterò questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno a presentare al meglio la nostra realtà, trasmettendo i valori che ci guidano, sia all’interno della cooperativa che all’esterno e con i nostri interlocutori”.

I risultati di bilancio

Per quanto riguarda i numeri, il valore della produzione ha raggiunto i 217,5 milioni di euro, registrando un incremento del 4,5% rispetto al 2023. Questi risultati hanno sostenuto le marginalità, con un primo margine di 7,8 milioni di euro e un utile approvato dall’assemblea di 716.000 euro.

“L’andamento 2024 ha superato di gran lunga le nostre aspettative – ha dichiarato Cesare Bagnari, Amministratore Delegato -. Il mercato dei servizi di igiene urbana è stato vivace e anche le tariffe sono state soddisfacenti. Verosimilmente, dopo anni di crescita in doppia, sarà il 2025 a essere un anno di consolidamento e difesa del portafoglio”.

A livello finanziario, i positivi risultati del 2024 hanno permesso di effettuare accantonamenti prudenziali e di consolidare ulteriormente il patrimonio netto, che oggi supera i 18,2 milioni di euro (era 17 milioni nel 2023). Positivi anche gli indici finanziari con la Posizione Finanziaria Netta in ulteriore miglioramento, oggi positiva per 485.000 euro, e l’Ebitda sostanzialmente stabile a 4,5 milioni di euro.

Andamento dei settori

Sia il mercato dei servizi di igiene urbana che quello dei trasporti stanno vivendo una fase di evoluzione e, dopo anni di crescita importante, Ciclat Trasporti Ambiente è alla ricerca di maggiori marginalità per i soci. “Il nostro obiettivo – aggiunge Bagnari – è migliorare le condizioni economiche dei soci incrementando la reddittività delle commesse. Questo vale sia nel settore dei trasporti, che sta vivendo da tempo una fase di stagnazione ed erosione delle marginalità, che per il settore ambientale dove normative e sistemi di affidamento non omogenei rendono il mercato incerto e competitivo. La nostra priorità al momento è acquisire solo appalti remunerativi e ben organizzati, mantenendo elevati standard di qualità ed efficienza”.

L’impianto Ecojanas in Sardegna

Nel 2024, la cooperativa di Ravenna ha avviato importanti progetti, tra cui un impianto di stoccaggio, selezione e trattamento rifiuti in Sardegna. L’impianto è gestito dalla società Ecojanas, partecipata al 24% da Ciclat Trasporti Ambiente, e dopo aver cominciato una prima fase di attività nell’ultima parte del 2024 ha consolidato l’operatività nei primi mesi del 2025. “Inizialmente – sottolinea l’AD – ci siamo occupati solo dello stoccaggio di rifiuti in vetro mentre con l’adeguamento dell’impianto e le successive certificazioni abbiamo avviato anche ricezione, pressatura, confezionamento, imballaggio e invio ai consorzi di filiera della carta da riciclare. Nei prossimi mesi aspettiamo le autorizzazioni al trattamento della plastica e a quel punto l’impianto sarà davvero a regime”.

Consolidamento della struttura

La lunga fase di crescita di Ciclat Trasporti Ambiente è stata sostenuta anche da una serie di azioni di consolidamento organizzativo e di miglioramento qualitativo dei servizi. Tra gli ultimi risultati raggiunti c’è l’ottenimento della UNI PdR 125:2022 per la Parità di Genere, certificazione che va ad aggiungersi alle tante certificazioni volontarie già adottate e l’avvio del progetto “Rating del Socio”, un nuovo sistema di monitoraggio degli indici di bilancio e della compliance delle aziende associate che viene utilizzato per rendere più trasparente e oggettivo l’affidamento dei servizi.

Rinnovato il consiglio di amministrazione

Nel corso dell’assemblea che si è svolta sabato 28 giugno a Ravenna, si è proceduto anche al rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio. Di seguito i nuovi consiglieri. Espressione dei Soci Sovventori: Lucilla Fabrizzi. Espressione dei Soci Finanziatori: Cesare Bagnari (Consorzio Ciclat) e Marco Martelli (Forlì Ambiente). Espressione dei Soci Area Ravenna: Domenico Greco (Ital trasporti) e Riccardo Brandino (Co.Ra. Servizi). Espressione dei Soci Area Italia: Gianni Angeli (Il Solco) e Andrea Lamarucciola (Ecotrash). Espressione dei Soci delle Isole: Giuseppe Romano (Roma Costruzioni) e Antonio Giuseppe Colombo (DLR Ambiente).

Ciclat Trasporti Ambiente è una cooperativa con sede a Ravenna che opera principalmente nel settore dei servizi ambientali e del trasporto grazie al lavoro di 195 imprese associate. Con i propri servizi è presente in 10 regioni italiane e nella Repubblica di San Marino per un totale di 313 comuni dove svolge servizi di raccolta, anche porta a porta, e trasporto rifiuti. La cooperativa è certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, SA8000:2014, UNI ISO 37001:2016 e UNI PdR 125:2022.