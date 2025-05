Il Centro sociale Borgo ospita anche questo sabato il laboratorio partecipato che coinvolge la cittadinanza nel ripensare e immaginare una nuova mobilità ciclabile su Via Fratelli Rosselli, al centro di una sperimentazione prevista dal Biciplan di Faenza. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, inizierà alle ore 10.00 e sarà l’occasione per rileggere insieme i risultati della mappatura partecipata realizzata lo scorso sabato, e lavorare in gruppi alla definizione di scenari e proposte per rendere la mobilità ciclabile su via Fratelli Rosselli più sicura, accessibile e di qualità. L’attività si concluderà con una restituzione in plenaria e un momento di confronto collettivo.

La partecipazione è libera e aperta anche a chi non ha preso parte ai precedenti incontri. Il laboratorio si inserisce nel ciclo di iniziative promosse nell’ambito del Biciplan del Comune di Faenza, finalizzate alla co-progettazione di un primo tratto ciclabile sperimentale, selezionato grazie al percorso partecipativo avviato nel marzo 2025. Gli esiti dell’intero processo partecipativo verranno presentati negli eventi conclusivi in programma il 13 e 14 giugno 2025, sempre al Centro Sociale Borgo. Per maggiori informazioni e per consultare il calendario completo degli incontri è possibile visitare il sito del Comune di Faenza: www.comune.faenza.ra.it/progetti/biciplan oppure scrivere a: mobilita@romagnafaentina.it