Da qualche anno, alla Libreria per Ragazzi Momo di Ravenna, in via Mazzini, si tiene un gruppo di lettura per ragazzi e ragazze delle scuole medie della città. Il gruppo è guidato da Sara Panzavolta, una delle tre libraie della libreria. Negli anni i partecipanti sono cresciuti, sono diventati voraci lettori, capaci di parlare di letteratura e libri in maniera approfondita. Questa esperienza ha dato loro modo di confrontarsi con un gruppo di pari sui più svariati temi, mettendo a confronto i loro punti di vista tramite un grande esercizio all’ascolto dell’altro. Quest’anno al gruppo è venuta l’idea di tentare una nuova avventura: girare un cortometraggio tratto dal romanzo letto durante l’estate “Il lato oscuro della luna” di Fabio Geda e Marco Magnone, Edizioni Mondadori. Viviamo nella società delle immagini e per le nuove generazioni queste sono fondamentali. I ragazzi sono entusiasti di trasformare le parole scritte in immagini per invogliare alla lettura del libro (o dei libri) i loro coetanei in maniera ancora più diffusa.

La Libreria Momo e suoi giovani lettori sognano in grande! La sfida è difficile e dispendiosa, per questo i ragazzi hanno lanciato, tramite la Libreria Momo, una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

Due mesi di tempo per raccogliere i 3.000 euro che servono per il pagamento della piccola troupe che seguirà il corto, le spese per costumi e scenografie e i gadget in palio da spedire a chi sosterrà il progetto. Per la raccolta fondi è già stato realizzato un piccolo video in cui i ragazzi spiegano l’obiettivo del progetto.

I ragazzi hanno bisogno di tutti voi per realizzare questo sogno ambizioso!

Per informazioni su come sostenere il progetto potete andare sulla pagina Facebook della Libreria Momo, scrivere a libreriaperragazzimomo@gmail.com , oppure cercare il progetto “Ciak si legge! Dal libro al cortometraggio” sul sito della piattaforma www.produzionidalbasso.com