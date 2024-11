Si è svolta a Roma la XXII edizione di Bandiera Verde Cia-Agricoltori Italiani che premia ogni anno le aziende agricole protagoniste della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale italiano. A premio anche la Romagna: “Il Giardino delle Luppole”, della Società Agricola Bellavista delle sorelle Nati, ha ricevuto il riconoscimento Bandiera Verde di Cia nella sezione Agri-Woman.

La motivazione:

“Tradizione agricola e familiare, valorizzazione del territorio rurale, innovazione, spirito di gruppo e gioia di lavorare insieme. Sono questi i principali punti di forza della società agricola bellavista delle sorelle nati che, grazie alle capacità imprenditoriali femminili, ne fanno un modello perfettamente in linea con principi e obiettivi di Bandiera Verde Agricoltura”.

“Stiamo affrontando numerose sfide su più fronti, dai cambiamenti climatici alle tensioni geopolitiche. Questi ostacoli non devono scoraggiarci – afferma Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna – Abbiamo bisogno di una visione lungimirante e del coraggio di innovare, confidando nella ricerca e nella sperimentazione, senza mai perdere di vista le nostre radici. La Società Agricola Bellavista delle sorelle Nati, insieme ad altre aziende Cia simili, rappresenta un esempio virtuoso di questo spirito. Come dice il presidente di Cia Nazionale Fini, molte aziende sono già avanti e Bandiera Verde c’è per valorizzarle”.

Chi sono le sorelle Nati – Si chiamano Daniela, Elisa, Michela e con impegno e dedizione, dal 2012 guidano l’azienda di famiglia su una superficie agricola che supera i 30 ettari con differenti coltivazioni che arricchiscono la biodiversità nelle campagne ravennati (Grattacoppa): erba medica da seme e sfalcio,. tre ettari a vigneto, ventidue ettari in rotazione per la produzione di sementi. Ma a connotare l’offerta produttiva, è senza dubbio l’impianto di luppoleto, realizzato a partire dal 2018, su una superficie di circa 1,5 ettari con 2 varietà americane di luppolo da aroma e amaro, certificato biologico. La Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nati si è resa quindi protagonista per sviluppare progetti trasversali nella trasformazione del luppolo italiano oltre alla birra con usi innovativi e con lo sguardo verso la valorizzazione del territorio: un processo alchemico che nasce all’interno de Il Giardino delle Luppole nella realizzazione di un BRAND di prodotti, realizzati in partnership con imprese del territorio. Ogni prodotto è studiato e approvato dal gruppo di lavoro e ricerca.

Oltre alle aziende agricole, premiati organizzazioni ed enti virtuosi che si sono distinti nelle 16 categorie di Bandiera Verde. Immancabile e speciale il premio Agri-cinema, attribuito a “Un mondo a parte”.