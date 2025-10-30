La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Commercianti Indipendenti Associati (CIA), una delle cooperative socie del Consorzio nazionale Conad, hanno siglato un accordo di finanziamento da 40 milioni di euro per sostenere la decarbonizzazione dei suoi punti vendita nel Centro-Nord del Paese.

Il finanziamento, strutturato come Green Loan, rappresenta il primo prestito BEI in Italia destinato al settore della grande distribuzione. Gli interventi principali interesseranno i supermercati nel Centro-Nord associati a CIA-Conad, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti, sviluppare la produzione di energia rinnovabile tramite l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti e rinnovare i sistemi di refrigerazione alimentare.

“Questo prestito dimostra come la finanza sostenibile possa guidare la transizione energetica nei principali settori economici, incluso quello della grande distribuzione,” ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente BEI. “Il finanziamento favorisce interventi concreti di efficienza energetica e integrazione di energie rinnovabili, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale dei punti vendita, a ridurre il costo delle bollette, e a promuovere la sostenibilità del settore.”

L’operazione supporta investimenti complessivi per circa 54 milioni di euro, con il prestito della BEI che copre fino a 40 milioni, superando quindi il tradizionale limite del 50% del costo totale del progetto. Questo è possibile grazie al pieno contributo del progetto agli obiettivi REPowerEU, che consente alla BEI di finanziare fino al 75% del costo totale, in linea con la “Energy Lending Policy” della Banca.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione che rafforza il percorso verso la sostenibilità intrapreso dalla nostra cooperativa diversi anni fa,” ha dichiarato Luca Panzavolta, Amministratore Delegato di CIA-Conad. “Investire in efficienza energetica e fonti rinnovabili significa contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente e al benessere delle comunità in cui operiamo, con un impatto positivo anche per i nostri imprenditori e clienti.”

La linea di credito della BEI prevede una struttura finanziaria flessibile a lungo termine, pensata per facilitare l’implementazione progressiva degli investimenti, in linea con il piano industriale di CIA. L’operazione è stata strutturata con il supporto di Banca Finint S.p.A in qualità di Arranger, attraverso la propria divisione di Investment Banking.

Alberto Nobili, Head of Investment Banking Corporate di Banca Finint, ha commentato:

“Siamo orgogliosi di aver supportato questa operazione di finanziamento che rappresenta un esempio concreto di come la finanza sostenibile possa favorire la competitività delle imprese e la crescita dei territori. Con la recente apertura dei nostri uffici a Bologna, rafforziamo la presenza di Banca Finint in Emilia-Romagna e il nostro impegno a sostegno di progetti che promuovono efficienza energetica e innovazione. La collaborazione con la BEI conferma il ruolo di Banca Finint come partner di riferimento per operazioni di alto valore aggiunto come questa, capaci di unire solidità finanziaria ed avere un impatto ambientale positivo.”

Il ‘Prestito Verde’ (Green Loan in inglese) della BEI è concesso a finanziamenti che contribuiscono al 100% agli obiettivi di sostenibilità ambientale e azione climatica della Banca, in linea con i ‘Green Loan Principles’