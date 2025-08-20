Ci vediamo al parco: rassegna teatrale al Parco Mita, in piazza Dante e a San Francesco

Sei spettacoli, gratuiti, per tutti, fra il parco Mita, piazza Dante e il parco di San Francesco. Riparte, dal 25 agosto al 10 settembre, la rassegna teatrale “Ci vediamo al parco”, un progetto di socialità del Teatro Due Mondi, realizzato in collaborazione con il Comune di Faenza, arrivato quest’anno alla quinta edizione. Il progetto rientra all’interno della strategia dell’amministrazione comunale volta a creare eventi nelle aree verdi maggiormente al centro degli episodi di cronaca, nel tentativo di migliorarne la frequentazione, allontanando il degrado. Quest’anno la rassegna si amplia e sarà caratterizzata da una raccolta fondi per Gaza.