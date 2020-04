La comunità di Lugo è in lutto per la prematura scomparsa di Nicole Taroni, morta nel sonno a soli 22 anni. Mercoledì mattina la madre della ragazza ha fatto la tragica scoperta entrando nella camera da letto della figlia. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, ma non c’era purtroppo più nulla da fare.

Nicole, che lavorava da diversi anni alla “Pasticceria del corso 1947”, era molto conosciuta in città. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio e gli amici che hanno lasciato un pensiero sulla sua pagina Facebook ricordandola come “una persona semplice sorridente”.